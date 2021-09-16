Черчесову предложили поработать в зарубежных клубах

Экс-главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов получал предложения возглавить клубы из КНР и Саудовской Аравии.

"Было несколько звонков из Саудовской Аравии и Китая. Нет, из Польши мне не звонили", — сообщил Черчесов порталу Meczyki. Тренер отметил, что важно проанализировать свою работу и уйти с этой целью "уйти в тень".

В конце августа Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со "Спартаком".

Специалист сообщил, что сейчас находится в Австрии на отдыхе с семьей.