16 Сентября 2021
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Экономика В России
Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

ИИС второго типа могут уступить место ИИС-3

Второй тип индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) может быть отменен.

Как сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов, это может случиться в случае введения ИИС третьего типа. "Иметь две похожие конструкции, наверное, для бюджета не очень эффективно", — отметил он, сообщает "Коммерсант".

Мы рассказывали об определенной озабоченности, царящей сегодня в регуляторных органах, например, в Центральном банке в связи с массовым приходом частников на фондовый рынок. Конечно же, говорить, что формируется некий "пузырь", нельзя, все-таки даже эти рекордные показатели пока в целом ничтожны. С другой стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ряд прочих экспертов предупреждают граждан, что на бирже можно и заработать, и потерять сбережения, сейчас разрабатывается ряд мер для предотвращения таких сценариев для неквалифицированных инвесторов.

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Теги: ИИС, инвестиции, биржа



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