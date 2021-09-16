16 Сентября 2021
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Экономика
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Росстата: недельная инфляция замедлилась до 0,04%

Недельная инфляция с 7 по 13 сентября в России замедлилась с 0,07% неделей ранее до 0,04%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 0,7%. При этом на 5,2% подорожали огурцы, помидоры (на 3,9%), картофель (на 0,6%). За неделю также стали дороже гречневая крупа и макароны - на 0,2%, сахарный песок — на 0,1%.

Средняя стоимость поездки в Турцию снизилась на 5,8%. Цены на проживание в отелях 3-5 звезд выросли на 0,5—1,1%.

Как ранее отмечал Центробанк, инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов.

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Теги: инфляция, цены, Росстат



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