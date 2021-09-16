Собянин: Работы по благоустройству в 2022 году будут продолжены

Работы по благоустройству в центре Москвы в следующем году будут продолжены.

Как заявил на своей странице в "ВКонтакте" глава города Сергей Собянин, за 10 лет в мегаполисе привели в порядок более 440 улиц и общественных пространств, 36 набережных и более 880 парковых территорий.

В 2022 году работы пройдут в районах Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье, на Ленинском проспекте, на Волоколамке и Кутузовском.

Мэр отметил, что сегодня для прогулок и занятий спортом необязательно отправляться в центр Москвы, потому что все необходимое для досуга можно найти прямо возле дома.