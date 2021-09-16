"Газпром" опроверг сообщения о начале поставок газа по "Северному потоку-2"

Поставки газа в рамках проекта "Северный поток-2" с 1 октября не начнутся.

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", — заявил председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, передает ТАСС. Ранее эту дату называли источники Bloomberg.

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" может занять около четырех месяцев, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сейчас немецкий регулятор начинает процедуру сертификации газового оператора.

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