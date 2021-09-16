В России названы первые победители лотереи среди привившихся от коронавируса

Тиражная комиссия утвердила результаты отбора 500 победителей первого этапа розыгрыша денежных призов среди граждан России, которые вакцинировались от COVID-19.

Как следует из сообщения кабмина РФ, победители получат по 100 тыс. руб. Номера победивших сертификатов будут опубликованы на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".

Второй тираж состоится 14 октября. В его рамках также определят 500 победителей среди получивших вакцину от коронавируса. Информацию о призе победители узнают в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

"Лотерейным билетом" станет уникальный номер записи вакцинированного из единого реестра. Оператором выступит "Гознак".