Андрей Трубецкой открыл в Барсово экстрим-парк

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой накануне побывал в посёлке городского типа Барсово. Повод визита - открытие экстрим-парка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Стоимость проекта – 12,5 млрд руб., из них 6,6 млрд – из бюджета Сургутского района. Площадь парка – 1,6 тыс. "квадратов". Возводила парк компания "Полимедсоюзстрой".

"Идея парка принадлежит жителям. Школьники встали и сказали: "Постройте нам скейт-парк". Представители общественности принимали участие в приёмке. Надо в каждом поселении такое сделать", - сказал глава района Андрей Трубецкой.

Местная жительница Лариса Годяцкая отметила, что жители могли о таком парке только мечтать. "У нас с такой скоростью строится, наш поселок прирастает новыми социальными объектами культурной, спортивной сферы, что мы начинаем уже привыкать к хорошему. А к этому проекту конкретно совет молодежи нашего поселения имеем прямое отношение. Мы целый год совместно с проектантами и строителями работали", - сказала Годяцкая.

По словам замглавы Сургутского района Дины Кузьминой, большую часть денег на создание парка было выделено из бюджета Сургутского района. Разговор об экстрим-парке зашёл еще в докоронавирусные времена, когда была возможность проводить постоянные встречи с жителями. На одной из встреч Андрея Трубецкого в жителями юные граждане высказали пожелание иметь свой скейт-парк.

В 2020 году разрабатывали индивидуальный проект, шли поиски подрядчика, а в мае 2021 года парк начали строить.

"Сегодня мы видим, что нет ничего невозможного. И Барсово получил такой замечательный объект, " - сказала Дина Кузьмина.

Глава Сургутского района, завершая церемонию открытия, подтвердил местным журналистам, что администрация муниципалитета уже думает о реализации подобных спортивно-молодежных объектов в других поселениях района.

"Решаем задачу, чтобы дети не в подворотнях или магазинах толкались, а занимались спортом", - сказал Андрей Трубецкой.