16 Сентября 2021
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Общество Краснодарский край
природа, отдых, туризм, краснодарский край, природоохранная (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани с начала года создали 24 особо охраняемых природных территории

Формирование особо охраняемых природных зон в Краснодарском крае проходит в рамках исполнения поручения губернатора региона Вениамина Кондратьева, передает корреспондент Накануне.RU. С начала 2021 года уже создано 24 особо охраняемых природных территории.

Такие данные сообщил вице-губернатор Сергей Болдин в ходе совещания с участием глав муниципальных образований, представителей министерства природных ресурсов региона, законодательного собрания края, экологов.

природа, отдых, туризм, краснодарский край, природоохранная(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Работа по формированию ООПТ идет в соответствии с поручением губернатора Вениамина Кондратьева. С начала текущего года в крае создано 24 особо охраняемых природных территории. Из них 21 ООПТ регионального и три местного значения Их общая площадь превышает 3 тыс. га. Наша главная задача сохранить уникальность природных территорий, создать правовые основы для их защиты от застройки и вырубки, поставить на кадастровый учет и учитывать особый режим использования в генеральных планах муниципалитетов", – подчеркнул Сергей Болдин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, также, в ходе совещания был рассмотрен вопрос о лесопарковых зеленых поясах – территориях вокруг городов с ограниченным режимом природопользования. До конца года общественной палатой будут рассмотрены ходатайства Анапы, Горячего Ключа, Крымского, Северского, Кущевскго и Тихорецкого районов о создании на их территориях лесопарковых зеленых поясов.

Всего на данный момент в Краснодарском крае 391 особо охраняемая природная территория. 7 из них федерального значения, 347 – регионального, 37 – местного. Вместе они занимают площадь более 900 тысяч гектаров или 11% территории региона.

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Теги: природоохранные зоны, кубань, кондратьев, охраняемые природные территории



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