16 Сентября 2021
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Взрыв газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске (2021) | Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в городе Ногинске, отправлен под домашний арест

Гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в городе Ногинске, отправлен под домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.
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Ранее следствие просило об аресте фигуранта дела о взрыве в жилом доме, жертвами которого стали семь человек. По ст. 238 УК РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.

Следствие считает, что компания по обслуживанию газового оборудования, заключившая договор с собственниками двух квартир во взорвавшемся доме, не проводила соответствующее техобслуживание и не выявила неисправность газового оборудования.

"В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, взрыв в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года произошел 8 сентября в 6.55 по московскому времени. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Под завалами спасатели нашли семь тел погибших, среди которых были также двое детей. Из 22 пострадавших четверо также являются детьми, шестеро госпитализированы.

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Теги: взрыв в ногинске, бытовой газ, утечка газа, обслуживание, сервис



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Ранее 15.09.2021 12:34 Мск Задержан гендиректор сервисной компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске


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