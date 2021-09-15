В Москве дезинфектора "Магнита" отправили под стражу из-за смертельного отравления арбузами

Сотрудника компании "Областной центр дезинфекции" Антона Котова отправили под стражу на два месяца из-за смертельного отравления женщины и ее внучки арбузом, сообщили Накануне.RU в столичном СКР.

По данным адвоката Котова, свою вину подсудимый не признает. Дезинсектора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Напомним, ранее генеральный директор фирмы "Климовск Дез", которая проводила санитарную обработку в магазинах сети "Магнит", прокомментировал задержание своего сотрудника. Дмитрий Кутьев заявил в Instagram, что невозможно убить человека той дозировкой средства, которое попало на арбуз.

На прошлой неделе жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

13 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинcекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.