В Московской области арестовали мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Двое мигрантов арестованы по обвинению в изнасиловании и убийстве пенсионерки из Московской области. Об этом Накануне.RU сообщили в СКР региона.

С ходатайством в суд обратился следователь следственного отдела по городу Сергиев-Посад.

"13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать двух мужчин 1988 и 1984 причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Сейчас сыщики проводят сбор и закрепление доказательной базы. Назначены все необходимые экспертизы, проводится допрос обвиняемых и проведены дополнительные осмотры места происшествия.

Напомним, два последних вечера в Бужаниново местные жители собирались на народный сход и требовали убрать с территории поселения общежитие с иностранными мигрантами. Они заявляли, что у местного населения постоянно возникают конфликты с иностранцами, также накануне стало известно, что в убийстве местной жительницы подозревают двух граждан одного из государств СНГ. Правда, потом выяснилось, что они к общежитию отношения не имеют.