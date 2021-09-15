15 Сентября 2021
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

СМИ сообщают об аресте бывшего замглавы департамента IT Москвы Андрея Белозерова

Задержан и помещен под арест бывший замглавы департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

По данным источника Forbes, экс-сотрудника московской мэрии задержали утром, сейчас он находится у себя дома и в изоляторе Белозеров не был.

"Собеседник уточнил, что причиной задержания действительно стало дело, которое касается проекта Единой мобильной платформы, через которую пользователи мобильных приложений Москвы получают SMS-уведомления.", - сообщает издание.

Белозеров работал в ДИТ с его основания в 2010 году. Он покинул департамент в феврале 2017 года по собственной инициативе.

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Теги: Андрей Белозеров, задержание, Единая мобильная платформа



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