15 Сентября 2021
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Общество В России
евгений пригожин, конкорд (2020) | Фото: SERGEI ILNITSKY/POOL/EPA/REX/Shutterstock

Фундамент борьбы с COVID-19. Пригожин высоко оценил работу Роспотребнадзора

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал недавний запрет Роспотребнадзора на продажу в учебных заведениях ряда блюд, включая колбасы, макароны по-флотски и блинчики с мясом или творогом. Напомним, решение ведомства призвано предупредить отравления детей в школах.

Пресс-служба компании «Конкорд» передала слова Пригожина. По мнению предпринимателя, в РПН прекрасно осведомлены о проблемах в сфере питания, поэтому выбирают оптимальные варианты для их решения.

«Это ведомство знает проблемы на высочайшем уровне. Оно стало фундаментом в борьбе с коронавирусом не только в России, но и в мире. И Анна Юрьевна Попова является лучшим в мире специалистом", - подчеркнул он.

Кроме того, в пресс-службе отметили: несмотря на то, что Пригожин стоял у истоков этого направления, запрет РПН не скажется на деятельности компании, так как сейчас у нее нет бизнес-интересов в этой сфере. При этом бизнесмен полностью поддерживает решение, принятое главой ведомства .

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Теги: евгений пригожин, роспотребнадзор, коронавирус, конкорд, анна попова



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