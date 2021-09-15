Дезинфектору "Магнита" предъявлено официальное обвинение по делу о "смертельном отравлении арбузами"

Сотруднику компании "Областной центр дезинфекции" Антону Котову предъявлено официальное обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает ТАСС. Он проводил дезинфекцию в магазине, в котором купила арбуз семья из Москвы.

Обвиняемый был доставлен в суд для избрания ему меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу до 10 ноября текущего года.

Напомним, ранее генеральный директор фирмы "Климовск Дез", которая проводила санитарную обработку в магазинах сети "Магнит", прокомментировал задержание своего сотрудника. Дмитрий Кутьев заявил в Instagram, что невозможно убить человека той дозировкой средства, которое попало на арбуз.

На прошлой неделе жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

13 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинcекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.