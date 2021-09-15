15 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
автобусы, Алексей Текслер, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинск привезли 15 новых автобусов на газомоторном топливе

В Челябинск поступило 15 автобусов на газомоторном топливе, закупленных в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, 11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд рублей направлены четырем регионам, в том числе Челябинской области. Челябинск получил 1,9 млрд рублей для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива.

Новые автобусы осмотрел губернатор Алексей Текслер. Он рассказал, что Челябинск получит 157 автобусов, из них 47 автобусов марки "Волгабас" на сжиженном и 110 ЛиАЗов на компримированном природном газе. Транспорт поступит в город до конца октября.

автобусы, Алексей Текслер,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Мы активно занимаемся обновлением общественного транспорта. За несколько лет планируем полностью обновить парк автобусов. Небольшая доля частного транспорта останется, но уже со следующего года планируем и частников переводить на регулируемые маршруты, значит, будем выставлять требования к подвижному составу", - подчеркнул он.

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Теги: автобусы, экология, Алексей Текслер,



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