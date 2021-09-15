15 Сентября 2021
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Власти Тюменской области выплатят 500 рублей жертвам политических репрессий

В Тюменской области ко Дню памяти жертвами политических репрессий будет произведена выплата в размере 500 руб. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Дополнительная мера поддержки в виде единовременной выплаты в 500 руб. была установлена в 2011 году. Выплату произведут в октябре. Контроль возложен на департамент социального развития.

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Теги: выплата, политические репрессии



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