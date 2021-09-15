Власти Тюменской области выплатят 500 рублей жертвам политических репрессий

В Тюменской области ко Дню памяти жертвами политических репрессий будет произведена выплата в размере 500 руб. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Дополнительная мера поддержки в виде единовременной выплаты в 500 руб. была установлена в 2011 году. Выплату произведут в октябре. Контроль возложен на департамент социального развития.