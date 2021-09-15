15 Сентября 2021
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клоун театр цирк (2008) | Фото:maximishin.com

В Красноярском крае худрука таежного театра уволили после того, как он собрал 300 тысяч на ремонт туалета

В Красноярском крае режиссера уникального таежного театра в поселке Мотыгино (260 км от Красноярска) вынудили уволиться после того, как он объявил сбор средств на нормальный туалет для заведения.

В поселке живет около 5 тыс. человек, попасть в него можно либо самолетом, либо паромом, либо зимником. Мотыгино был самым маленьким населенным пунктом страны с профессиональным драмтеатром. Художественный руководитель Дмитрий Турков приехал в маленький поселок из Санкт-Петербурга, потом в Сибирь перебрались несколько актеров из северной столицы. Худрук мечтал полностью отремонтировать здание старого театра и создать на его базе международный культурный центр.

Как пишет Baza, осенью прошлого года Турков объявил сбор денег на туалет. До этого в театре был только уличный туалет, внутри здания канализации не было.

Нужную сумму Туркову удалось собрать всего за три дня – "всем миром" собрали 300 тыс. руб. Но при этом резонансная ситуация, когда труппа собирает на туалет, явно не пришлась по душе властям. Хотя краевые власти высказывали после этого желание перевести театр на баланс региона, в итоге в сентябре 2021-го с Турковым не продлили контракт. Администрация посчитала, что он не справляется с обязанностями, рассказал режиссер.  

После скандала Турков перебрался в ХМАО, в еще один маленький городок – Нягань. Часть команды мотыгинского театра последовала за ним. А деньги, собранные через краудфандинг на "возрождение Мотыгино", Турков отправил проекту "Театр Села" — его организаторы создают детский театр в Калужской области.

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Теги: театр, краудфандинг, сбор средств, красноярский край



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