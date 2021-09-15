ЦОН: вручение "подарочных карт" свердловским пенсионерам на избирательных участках - это не нарушение

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области высказались о планируемой раздаче "продуктовых карточек" пенсионерам в дни голосования членами участковых комиссий. В ЦОН заявили, что это не является нарушением.

Напомним, региональные власти приурочили ко Дню пенсионера выпуск "подарочных карт", которые пожилые люди смогут обменять на продукты в определенных торговых сетях. Любопытно, что такой "талон" можно будет получить только на избирательном участке 17-19 сентября или дома – в случае голосования на дому. Некоторые в соцсетях назвали это прямым подкупом избирателей, ведь губернатор Евгений Куйвашев возглавляет список "ЕР" на выборах в Госдуму.

Как сообщили Накануне.RU в ЦОН Свердловской области, в соответствии с соглашением о взаимодействии между избирательной комиссией и министерством социальной политики региона избиркомы могут оказывать содействие в проведении министерством мероприятий для пожилых уральцев.

"В настоящее время идут мероприятия в рамках Дня пенсионера, проводимого министерством социальной политики, в связи с чем планируется поздравить пенсионеров от лица жителей Свердловской области. Для упрощения организационных процедур эту миссию доверили членам участковых избирательных комиссий. Мероприятие носит социальный характер и не связано с какой-либо агитацией, кандидатом или партией. Таким образом, оно не является нарушением избирательного законодательства", - заявили в Центре общественного наблюдения.

Ранее стало известно, что на "подарочных картах" для свердловских пенсионеров будет всего 150 рублей.