Хулиганство или предвыборная война? На Среднем Урале неизвестные срывают баннеры "Партии Роста" и "СР"

Свердловские отделения партий "Справедливая Россия - За правду" и "Партия Роста" пожаловались на неизвестных, которые сорвали баннеры с их кандидатами в депутаты за несколько дней до выборов.

"Сегодня утром мы обнаружили, что все наши билборды были уничтожены. Это сделали неизвестные ночью. Хотя кто стоит за этим мы все с вами прекрасно понимаем. Не случайно с городских улиц исчезла вся наглядная агитация, кроме той, что принадлежит "Единой России", - заявил кандидат в депутаты Госдумы от Свердловской области (170 избирательный округ) от "Партии Роста" Сергей Капчук. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, он также обратился в полицию после хищения баннера со своим изображением.

На "единороссов" в хулиганских действиях ссылается и партия "Справедливая Россия - За правду", чьи агитборды и персональные кандидатские щиты также за ночь исчезли. В числе "пострадавших" оказались член Центрального Совета "Справедливой России" Анастасия Павлюченкова (кандидат в Госдуму и ЗакСО), член Совета регионального отделения партии Виталий Балашов (кандидат в ЗакСО) и Андрей Гориславцев (кандидат в Госдуму). В пресс-службе партии Накануне.RU также заявили, что вандалы не тронули стоящие рядом с билбордами "СР" щиты с губернатором Евгением Куйвашевым, являющимся членом партии "Единая Россия".

"В эти предвыборные дни свердловское отделение "Справедливой России - За правду" и кандидаты от нашей партии не раз становились объектом атак. Это и беспрецедентное административное давление, когда наших кандидатов вызывают в администрацию губернатора, где заставляют подписывать какие-то антипартийные подметные письма. Это и угрозы местных чиновников в адрес избирателей, о том, что если люди проголосуют за СРЗП, то финансирования местные бюджеты не получат. Сейчас оппоненты докатились до использования против нашей предвыборной агитации групп неизвестных вандалов. Призывать политических конкурентов к корректной электоральной борьбе, по всей видимости – бессмысленно. Нам остается надеяться, что правоохранительные органы найдут этих граждан, и имена этих "героев" и их заказчиков станут известны общественности", - прокомментировал ситуацию лидер свердловских эсеров Андрей Кузнецов.

Исчезла часть баннеров от КПРФ, ЛДПР и даже малая часть от "ЕР", но только те, как отмечают очевидцы, где не указана партийная принадлежность изображенных кандидатов.

В свою очередь в региональном отделении партии "Единая Россия" Накануне.RU заявили, что никакого отношения к хищению агитационных материалов конкурирующих партий не имеют, а подобные действия неизвестных и для "ЕР" стали неожиданностью.

"Для меня эта новость тоже стала неожиданностью. Мы не имеем к этому никакого отношения. За порчу агитационных материалов предусматривается определенная ответственность, поэтому не в наших интересах делать что-то, что порочило бы нас как партию. Мы всегда пытаемся вести свои кампании честно, чтобы как раз не навлечь на себя подобные обвинения. Потому региональное отделение не имеет к произошедшему никакого отношения", - заявил пресс-секретарь исполнительного комитета партии "Единая Россия" Максим Бестфатер.

На жалобы со стороны партий отреагировал и Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, где заявили, что информация об актах вандализма уже передана в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по данному факту.

"По состоянию на 16:00 подразделениями ГУ МВД по Свердловской области зарегистрировано три заявления от граждан об описанных фактах. Заявлений от избирательных объединений подано не было. Подтверждено 7 фактов, обнаружены испорченные баннеры. Восьмой баннер вероятно был испорчен до описанных событий. Органами внутренних дел делается все для установления личностей злоумышленников", - сообщили в ЦОН.

Напомним, что в предвыборную борьбу с "ЕР" случайно стала и заведующая детским садом в Сысерти, которую "попросили" уволиться по собственному желанию после обращения к Куйвашеву с просьбой сохранить местный хлебокомбинат.

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и законодательное собрание Свердловской области пройдут с 17 по 19 сентября, а в труднодоступной местности стартовало еще на выходных.