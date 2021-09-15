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Происшествия В России Москва
Магнит, магазин (2017) | Фото: partygorsk.com

Дело о смертельном отравлении арбузами: СК просит арестовать дезинсектора "Магнита"

Следствие попросило арестовать дезинфектора Антона Котова, проводившего санитарную обработку магазина "Магнит", где купили арбуз отравившиеся москвичи с Совхозной улицы. Об этом сообщает СУ СКР по Москве.

Следственные действия продолжаются, изучается изъятая документация. Назначено более 40 химических судебных экспертиз объектов, изъятых на месте происшествия.

Генеральный директор фирмы "Климовск Дез", которая проводила санитарную обработку в магазинах сети "Магнит", прокомментировал задержание своего сотрудника. Дмитрий Кутьев заявил в Instagram, что невозможно убить человека той дозировкой средства, которое попало на арбуз.

На прошлой неделе жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

13 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинcекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.

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Теги: арбуз, бабушка, внучка, отравление арбузом, улица совхозная



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