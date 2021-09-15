В Челябинской области ребенку выплатили 150 тысяч рублей за травму в детском лагере

В Челябинской области ребенку, получившему травму в детском лагере, выплатили 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле 2018 года в детском оздоровительном комплексе "Уральская березка" 10-летний мальчик упал со второго яруса кровати из-за отсутствия ограничительных дужек. Ребенок получил травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Суд взыскал в пользу несовершеннолетнего 150 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда. Ответчик уже перечислил деньги законному представителю несовершеннолетнего.