Суд в Швеции вынес приговор сотруднику Volvo и Scania за шпионаж в пользу РФ

Шведский суд приговорил сотрудника Volvo и Scania к трем годам лишения свободы за передачу секретных данных.

По данным Радио Швеции, осужденный передавал данные о шведском производителе грузовиков Scania российскому дипломату.

Также его обвинили в подобных действиях в отношении шведской автомобилестроительной компании Volvo Cars. Однако в рамках этого расследования суд его оправдал.

Жителя Швеции задержали в феврале 2019 года в ходе встречи с сотрудником российского посольства. СМИ сообщали, что задержан гражданин России. Якобы он встречался с представителем российской разведки, который работал при российской дипмиссии.

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы сотрудник российской дипмиссии покинул страну.