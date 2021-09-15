15 Сентября 2021
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Происшествия За рубежом
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд в Швеции вынес приговор сотруднику Volvo и Scania за шпионаж в пользу РФ

Шведский суд приговорил сотрудника Volvo и Scania к трем годам лишения свободы за передачу секретных данных.

По данным Радио Швеции, осужденный передавал данные о шведском производителе грузовиков Scania российскому дипломату.

Также его обвинили в подобных действиях в отношении шведской автомобилестроительной компании Volvo Cars. Однако в рамках этого расследования суд его оправдал.

Жителя Швеции задержали в феврале 2019 года в ходе встречи с сотрудником российского посольства. СМИ сообщали, что задержан гражданин России. Якобы он встречался с представителем российской разведки, который работал при российской дипмиссии.

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы сотрудник российской дипмиссии покинул страну.

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Теги: швеция, шпионаж, россия



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