В Прикамье за пособничество в мошенничестве наказан подельник экс-министра общественной безопасности края

Кировский районный суд Перми за пособничество в мошенничестве наказан бывший замглавы службы пожаротушения – начальник дежурной смены службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ФГКУ "7 отряд ФПС по Пермскому краю", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

В марте 2015 – декабре 2017 гг. при содействии злоумышленника похищено 790 тыс. руб. из бюджета. В частности, виновник фиктивно трудоустроил гражданина на должность пожарного в пожарную часть. Суд наказал экс-руководителя смены двумя годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Напомним, ранее за это преступление наказан экс-министр общественной безопасности края Андрей Ковтун. По версии следствия, Ковтун, ранее занимавший должность замглавы Приволжского регионального центра МЧС по государственной противопожарной службе, и Чудинов фиктивно устроили в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время они "получили" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему. Согласно приговору суда, Ковтун получил три года восемь месяцев условно со штрафом в 50 тыс. руб. и лишением звания генерал-майор. Его соучастник, пожарный Владимир Чудинов, оштрафован на 60 тыс. руб.