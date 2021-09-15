Эксперт из УрГЭУ рассказал, каких мер безопасности стоит придерживаться, чтобы не стать жертвой IT-мошенников

Так называемое интернет-мошенничество развивается в мире невиданными темпами. Согласно данным МВД, только за первый квартал 2021 года преступления в сфере информационных технологий возросли на 33,7%. Этот показатель на 16% выше того, что был зафиксирован в аналогичный период 2020 года.

Директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал Накануне.RU, как избежать мошеннических трюков и на что надо обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.

"Существует три вида самых распространённых преступлений. Первый, это «телефонный». Злоумышленники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, просят полные данные карты, CVV- или CVC-код, код из СМС или пароли от онлайн-банка, и объясняют это тем, что пытаются предотвратить подозрительную операцию. В данном случае, необходимо позвонить в банк по номеру телефона, который указан на карте, для выяснения обстоятельств", - предлагает эксперт.

Также часто мошенники могут представиться служащими МВД или прокуратуры для выяснения персональных данных «пострадавших».

"Фишинг" и "сайты-клоны" − вторая группа преступлений. Например, недавно мошенники начали рассылать россиянам уведомления как будто от портала «Госуслуги» об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением вновь пройти процедуру регистрации и уплатить пошлину. В письме преступников подчеркивается необходимость как можно быстрее повторно прикрепиться к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают пройти по ссылке на сайт, который похож на портал госуслуг, после нужно заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей. Как результат − персональные данные и деньги попадают к злоумышленникам.

"Скиммер и специальная накладка" на пин-пад клавиатуры банкомата – это реже используемый вид преступления, но о нем стоит знать и проявлять осмотрительность. Скиммер считывает данные магнитной полосы для создания дубликата банковской карточки, а накладка — вводимый держателем карты PIN-код. Клейкое вещество сохраняет карту внутри картридера и не дает АТМ забрать пластик. И как только вы покидаете место дислокации банкомата, воры снимают с устройства накладку с прилепленной внутри неё картой. Две минуты — и вы уже без средств (пин-код злоумышленники подсмотрели заранее с помощью накладки на пин-пад или маленькой камеры над ним).

Меры безопасности, которые предлагает соблюдать Максим Марамыгин - не снимайте деньги в банкоматах, которые расположены в отдаленных от офиса банка местах с большим потоком людей (здания вокзалов, подземные переходы). Не используйте карту в банкомате, который кажется хоть сколько-нибудь подозрительным.