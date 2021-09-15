15 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Игорь Алтушкин, (2021) | Фото: РМК

В Челябинске началось строительство крупнейшей на Урале спортивной арены

Русская медная компания начала строительство многофункционального спортивного комплекса "РМК-Арена" в Челябинске. В торжественной церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и глава Челябинска Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Почётными гостями мероприятия стали звёзды мирового спорта: заслуженный тренер по волейболу, президент и главный тренер клуба "Уралочка – НТМК" Николай Карполь, легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Поветкин, олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов, чемпион Европы и Евролиги по баскетболу Захар Пашутин, победитель Евролиги по баскетболу Владимир Дячок, чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева.

"Мы заложили камень в основание уникального объекта. Эта арена станет украшением для всей нашей большой страны, здесь мы будем проводить самые престижные соревнования разного уровня. Главное - сюда будут приходить наши дети, и мы сможем привлекать к занятиям спортом жителей разных возрастов, что невозможно сделать без современной спортивной инфраструктуры. И я благодарен Русской медной компании и председателю Совета директоров РМК Игорю Алтушкину за решение построить в Челябинске такой выдающийся спортивный объект", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер, Игорь Алтушкин,(2021)|Фото: РМК

Через два года на месте заложенного камня появится четырёхэтажный многофункциональный спортивный комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров. Главная арена для игровых видов спорта будет рассчитана на проведение международных соревнований и вместит 5 тысяч болельщиков. Здесь же можно будет проводить массовые концертные мероприятия для 7-ми тысяч зрителей. Арена станет тренировочной базой для региональных спортивных школ. Проектом предусмотрено строительство трёх залов для игровых видов спорта и шести локаций для занятий единоборствами. Кроме того, здесь будет малая арена для проведения турниров по единоборствам, зона для фитнеса, медицинский центр и фуд корт. Особым объектом РМК-Арены станет профессиональная спортивная аэротруба диаметром 4,8 метра и высотой 24 метра.

"РМК-Арена в Челябинске станет местом первых побед наших детей, начала крепкой дружбы и времени, проведённого вместе с близкими. Здесь будут все условия для здорового образа жизни детей и взрослых и воспитания чемпионов, которыми будет гордиться Южный Урал и вся страна", - считает председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

РМК Арена(2021)|Фото: РМК

РМК-Арену смогут посещать 100 тыс. человек ежемесячно. Бюджет проекта, полностью финансируемого РМК, по предварительным оценкам превысит 5 млрд рублей. РМК-Арена станет центральным объектом будущего спортивного города, который планируется возвести на северо-западе Челябинска на средства частных инвесторов.

В разработке проекта РМК-Арены задействованы три бюро из России, Италии и Австрии. Проектировщики из Италии предложили концепцию и визуализацию объекта, внешний вид и техническое решение фасада разработало австрийское бюро. Российские проектировщики занимаются адаптацией проекта под отечественные нормы. Фасад арены будет выполнен в стиле хай-тек с использованием стекла и металла. Объект гармонично дополнит ансамбль других зданий спортивного города.

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Теги: спортивная арена, РМК,



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