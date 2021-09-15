В Челябинске началось строительство крупнейшей на Урале спортивной арены

Русская медная компания начала строительство многофункционального спортивного комплекса "РМК-Арена" в Челябинске. В торжественной церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и глава Челябинска Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Почётными гостями мероприятия стали звёзды мирового спорта: заслуженный тренер по волейболу, президент и главный тренер клуба "Уралочка – НТМК" Николай Карполь, легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Поветкин, олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов, чемпион Европы и Евролиги по баскетболу Захар Пашутин, победитель Евролиги по баскетболу Владимир Дячок, чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева.

"Мы заложили камень в основание уникального объекта. Эта арена станет украшением для всей нашей большой страны, здесь мы будем проводить самые престижные соревнования разного уровня. Главное - сюда будут приходить наши дети, и мы сможем привлекать к занятиям спортом жителей разных возрастов, что невозможно сделать без современной спортивной инфраструктуры. И я благодарен Русской медной компании и председателю Совета директоров РМК Игорю Алтушкину за решение построить в Челябинске такой выдающийся спортивный объект", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Через два года на месте заложенного камня появится четырёхэтажный многофункциональный спортивный комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров. Главная арена для игровых видов спорта будет рассчитана на проведение международных соревнований и вместит 5 тысяч болельщиков. Здесь же можно будет проводить массовые концертные мероприятия для 7-ми тысяч зрителей. Арена станет тренировочной базой для региональных спортивных школ. Проектом предусмотрено строительство трёх залов для игровых видов спорта и шести локаций для занятий единоборствами. Кроме того, здесь будет малая арена для проведения турниров по единоборствам, зона для фитнеса, медицинский центр и фуд корт. Особым объектом РМК-Арены станет профессиональная спортивная аэротруба диаметром 4,8 метра и высотой 24 метра.

"РМК-Арена в Челябинске станет местом первых побед наших детей, начала крепкой дружбы и времени, проведённого вместе с близкими. Здесь будут все условия для здорового образа жизни детей и взрослых и воспитания чемпионов, которыми будет гордиться Южный Урал и вся страна", - считает председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

РМК-Арену смогут посещать 100 тыс. человек ежемесячно. Бюджет проекта, полностью финансируемого РМК, по предварительным оценкам превысит 5 млрд рублей. РМК-Арена станет центральным объектом будущего спортивного города, который планируется возвести на северо-западе Челябинска на средства частных инвесторов.

В разработке проекта РМК-Арены задействованы три бюро из России, Италии и Австрии. Проектировщики из Италии предложили концепцию и визуализацию объекта, внешний вид и техническое решение фасада разработало австрийское бюро. Российские проектировщики занимаются адаптацией проекта под отечественные нормы. Фасад арены будет выполнен в стиле хай-тек с использованием стекла и металла. Объект гармонично дополнит ансамбль других зданий спортивного города.