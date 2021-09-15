Заявка Ямала на получение инфраструктурного бюджетного кредита на СШХ готова

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил о готовности заявки Ямало-Ненецкого автономного округа на получение инфраструктурного бюджетного кредита, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Готова на выходе заявка по Ямалу о финансировании строительства Северного широтного хода", - сделал он такое заявление.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

Ранее сообщалось, что строительство магистрали Северного широтного хода (СШХ) может начаться уже в следующем году.