ФК "Урал" выпустил ограниченное число билетов на матч с "Локомотивом"

Футбольный клуб "Урал" объявил, что в продажу поступает ограниченное число билетов на матч восьмого тура РПЛ против московского "Локомотива".

Встреча состоится 20 сентября на стадионе "Екатеринбург-Арена". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, в продажу поступит несколько десятков билетов стоимостью от 1,5 до 3 тысяч рублей. При этом купить их можно исключительно онлайн на официальном сайте клуба.

Как уточнили в "Урале", также на матч с "Локомотивом" смогут попасть все владельцы абонементов на сезон-2021/22. Ранее на домашние матчи екатеринбуржцев пускали всего по 500 человек, в основном это были обладатели абонементов.

Напомним, в данный момент подопечные Игоря Шалимова находятся на последнем месте в чемпионате России. В понедельник команда разгромно уступила "Рубину" в Казани, потерпев самое крупное поражение в нынешнем сезоне.

Что касается "Локомотива", то он находится на третьем месте в таблице. А уже завтра москвичам предстоит домашний матч Лиги Европы против французского "Марселя".