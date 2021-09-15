Свердловское ГИБДД предупредило водителей о риске столкнуться с дикими животными на дороге

15 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Национальный парк &quot;Лосиный остров&quot; в Москве (2019) | Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Свердловское ГИБДД предупредило водителей о риске столкнуться с дикими животными на дороге

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области предупредило водителей о вероятности столкновения автотранспорта на дороге с дикими животными, у которых сейчас проходит осенняя миграция. Появление лосей становится причиной ДТП с тяжкими последствиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, только за этот год в регионе произошло 448 наездов как на диких, так и домашних животных, и это только по официальным данным. В результате 13 ДТП два человека погибли и еще 17 получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Чаще всего аварии с участием животным происходили в темное время суток и в сумерках.

"Госавтоинспекция предупреждает, при движении на автотрассах в темное и сумеречное время, необходимо быть внимательными, осторожными и обеспечивать скоростной режим, позволяющий при возникновении опасности, предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Особенно это касается участков дорог, которые отмечены специальным дорожным знаком "Дикие животные". Нередко водители не уделяют этому дорожному знаку должного внимания, а ведь последствия происшествий с участием диких животных очень серьезные. Поведение животных непредсказуемо", - сообщили в ГИБДД.

Там также напомнили, что в случае ДТП в зоне действия данного дорожного знака, представители природоохранных структур налагают на водителя крупный денежный штраф. При этом, если водитель оставил место аварии, в его отношении предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, наказание за совершение правонарушения по которой грозит лишением права управлять транспортным средством на срок до 1,5 лет или административный арестом до 15 суток.

Чтобы избежать негативных происшествий на дороге, нужно строго соблюдать требования Правил дорожного движения, скоростной режим, чтобы у водителя всегда была возможность вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков "Дикие животные".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ГИБДД, дикие животные, ДТП



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети