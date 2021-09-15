Свердловское ГИБДД предупредило водителей о риске столкнуться с дикими животными на дороге

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области предупредило водителей о вероятности столкновения автотранспорта на дороге с дикими животными, у которых сейчас проходит осенняя миграция. Появление лосей становится причиной ДТП с тяжкими последствиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, только за этот год в регионе произошло 448 наездов как на диких, так и домашних животных, и это только по официальным данным. В результате 13 ДТП два человека погибли и еще 17 получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Чаще всего аварии с участием животным происходили в темное время суток и в сумерках.

"Госавтоинспекция предупреждает, при движении на автотрассах в темное и сумеречное время, необходимо быть внимательными, осторожными и обеспечивать скоростной режим, позволяющий при возникновении опасности, предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Особенно это касается участков дорог, которые отмечены специальным дорожным знаком "Дикие животные". Нередко водители не уделяют этому дорожному знаку должного внимания, а ведь последствия происшествий с участием диких животных очень серьезные. Поведение животных непредсказуемо", - сообщили в ГИБДД.

Там также напомнили, что в случае ДТП в зоне действия данного дорожного знака, представители природоохранных структур налагают на водителя крупный денежный штраф. При этом, если водитель оставил место аварии, в его отношении предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, наказание за совершение правонарушения по которой грозит лишением права управлять транспортным средством на срок до 1,5 лет или административный арестом до 15 суток.

Чтобы избежать негативных происшествий на дороге, нужно строго соблюдать требования Правил дорожного движения, скоростной режим, чтобы у водителя всегда была возможность вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков "Дикие животные".