Представителей Google и Apple пригласили в Совфед из-за вмешательства в выборы

На заседание комиссии СФ по суверенитету, которое состоится 16 сентября, приглашены представители Google и Apple.

Решено вынести на обсуждение вопросы, связанные с вмешательством американских цифровых платформ в выборы в Госдуму. Об этом сообщает Telegram-канал комиссии со ссылкой на председателя Андрея Климова.

В МИД РФ заявляли, что Google и Apple оставляют без внимания требования относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов.

Ранее Роскомнадзор обратился к Apple, Google, Cloudflare и Cisco с требованием прекратить предоставлять пользователям пути обхода блокировки на территории РФ сайта "Умное голосование" и мобильного приложения сторонников блогера-оппозиционера Алексея Новального. В пресс-службе РКН заявили, что данные действия связаны с нарушением избирательного законодательства.