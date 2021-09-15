Центр исследования коррупции и организованной преступности OCCRP объявил об уходе из России

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил о полном прекращении работы в России из-за желания "защитить журналистов на фоне кампании Кремля против независимой журналистики".

"Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы, – заявил сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан. – Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами".

В OCCRP заявили, что за последний месяц большинство российских партнеров организации было внесено в список иностранных агентов или нежелательных организаций.

"Мы продолжим выпускать расследования о России, – говорит соучредитель и директор по инновациям OCCRP Пол Раду. – Российское правительство – крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать".

Российским сотрудникам OCCRP предложил переехать в другие страны. Тем, кто отказался, выплатили выходное пособие и помогли с поиском новой работы.

OCCRP – некоммерческая организация, которая объединяет более пятидесяти СМИ со всего мира и публикует более 100 расследований в год.