В ЕС намерены реформировать Шенген из-за наплыва мигрантов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза реформировать Шенген из-за наплыва мигрантов.

Она обвинила в миграционном кризисе Белоруссию, назвав действия местных властей попыткой дестабилизировать Европу. По словам главы ЕК, Минск "буквально толкнул людей к европейским границам".

По мнению политика, страны ЕС должны быть готовы к тому, что подобные инциденты повторятся. "В рамках нашей работы по Шенгену мы найдем новые пути реагирования на такую агрессию и обеспечим единство в защите наших внешних границ", - цитирует Ляйен "МК".

В июле литовская армия начала устанавливать ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, чтобы сократить поток мигрантов из этой республики.

2 июля Литва из-за ситуации с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. В правительстве Литвы считают, что это все организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за антибелорусской позиции Вильнюса.