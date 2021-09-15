В Тюменской области откроют завод по производству гормональных препаратов

Уральский полпред Владимир Якушев, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме, отметил, что городам северных автономий, построенным в советское время ради добычи нефти и газа, грозит глобальная перестройка. Он привёл в пример предприятие, которое представляет новое для нефтегазового региона направление экономики, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Все регионы УрФО – они специфичные, есть Югра и Ямал, Тюменская область, а также три региона с ярким промышленным производством – являют собой симбиоз. Точка невозврата пройдена, мы будем двигаться по озвученным направлениям. Регионы Урала закрепят тезисы в своих стратегиях развития", - сказал Якушев на главной пленарной сессии "Новая промышленная политика: мир в эпоху глобальных изменений".

Города, которые строили в автономиях с перспективой добычи сырья, под это заточены. Сегодня есть пример, когда в Югре добывают нефть, а высококлассная переработка идёт в Тюменской области, в Тобольске. Это – направление будущего.

"Что касается людей, образования, инфраструктуры, это требует перестройки. Мы не должны забывать социальный аспект. Потребуются специалисты с другим образованием, меньше надо будет людей там, где добывают сырьё. Это – новая государственная задача. Мы уже сегодня имеем города УрФО, где падает добыча сырья, а строили их именно для этого", - сказал Якушев.

Он и вице-премьер Юрий Борисов побывали перед форумом на заводе "Фармсинтез", где будут производить гормональные препараты. Это – одно из направлений, которое будет развиваться в Тюменской области.