Прокуратура готова утвердить обвинение Валерии Башкировой, сбившей насмерть двоих детей

Прокуратура Москвы получила для утверждения обвинительного заключения уголовное дело 19-летней Валерии Башкировой. Девушка летом этого года сбила насмерть детей на пешеходном переходе.

Девушка сейчас находится в СИЗО. Обвинение ей было предъявлено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), напомнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло 16 июля этого года. Башкирова на Mazda 3 ехала по улице Авиаторов и на пешеходном переходе наехала на троих малолетних детей. Впоследствии двое из них от полученных травм скончались в больнице.