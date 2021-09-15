В ЯНАО введен в эксплуатацию рыборазводный завод, реализованный при поддержке "Транснефти"

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа запущен в эксплуатацию завод по разведению ценных пород рыб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ТН-Сибирь".

Проект реализован в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развитие" по созданию объектов социальной инфраструктуры инвестиционного проекта строительства магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.

В торжественной церемонии приняли участие начальник Уренгойского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" Максим Белкин, первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин, глава Тазовского района Василий Паршаков.

Рыборазводный завод предназначен для восстановления популяции ценных видов рыб реки Таз. В год завод будет выращивать и выпускать до 1,8 млн. мальков муксуна и чира. Комплекс состоит из производственного цеха, административно-жилого комплекса, крематора для уничтожения биологических отходов и садковой линии, состоящей из 24 садков. На производстве используется самое современное оборудование и технологии воспроизводства молоди рыб ценных пород.

Одновременно со строительством производственных помещений завода специалисты отработали технологию подращивания молоди сиговых видов рыб в садках в условиях реки Таз до более крупной навески - более 10 грамм. По результатам проведенной оценки состояния мальков специалисты научных организаций отметили высокую выживаемость молоди муксуна и чира и их повышенную приспосабливаемость к естественным условиям после выпуска.

На территории Тазовского района ЯНАО "Транснефть – Сибирь" эксплуатирует головную нефтеперекачивающую станцию "Заполярье", пункт подогрева нефти, линейную часть магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе, включая подводный переход через реку Таз.

"Для нашего предприятия участие в данном проекте – вклад в сохранение хрупкой экосиситемы Ямала, в том числе возможность проводить экологические мероприятия по сохранению водных биоресурсов в тех местах, где мы осуществляем свою производственную деятельность", – отметил Максим Белкин.

"Транснефть – Сибирь" ежегодно проводит экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов "Транснефть". Только за последние три года в водоемы Обь-Иртышского бассейна за счет предприятия было выпущено свыше 1 млн мальков муксуна и около 470 тысяч единиц молоди стерляди.

Реализация подобных совместных экологических проектов является примером эффективного взаимодействия региональной власти и "Транснефть", а также дает "Транснефть – Сибирь" возможность проводить экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в местах присутствия производственных объектов предприятия.

"Этот завод – результат того, к чему мы стремимся на территории Ямала, когда правительство и бизнес работают вместе, чтобы сообща решать задачи по сохранению ценных видов водных биоресурсов реки Таз", – сказал Андрей Рубашин, приветствуя участников торжественного мероприятия.