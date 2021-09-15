15 Сентября 2021
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Общество СЗФО В России Мурманская область
(2020) | Фото: све.рф

В Мурманской области двух человек арестовали за неоплаченный штраф за нарушение масочного режима

Два жителя Ковдора (Мурманская область) арестованы на 10 дней за неоплаченные административные штрафы, назначенные за отсутствие масок, сообщают Хибины.com.

Они были привлечены к административной ответственности за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Им были назначены штрафы в размере 1 тысячи рублей, но они их не оплатили. В итоге их арестовали на 10 дней, не освободив от штрафов.

Интересно, что в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой от октября прошлого года не говорится, что люди обязаны носить маски. Говорится, что "лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок". Слово "обеспечить" означает дать возможность, снабдить (поэтому употреблен дательный падеж). То есть людей во всех помещениях должны обеспечивать масками, а ответственность за это возлагается на глав регионов (п. 2 постановления). В данном случае их сначала оштрафовали, а после арестовали за то, что власти региона им так и не обеспечили.

Это происходит потому, что параллельно с корректно составленным постановлением была запущена информационная кампания с перекладыванием ответственности на граждан. И до сих пор крайними во всех случаях оказываются граждане.

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Теги: маски, штраф



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