Протестующих энергетиков в Бурятии отправили на "самоизоляцию"

Рабочих филиала ТГК-14 "Генерация Бурятии", готовящихся к голодовке, перевели на изоляцию из-за коронавируса.

Председатель первичной профсоюзной организации ТГК-14 Иван Курикалов рассказал изданию "Солидарность", что накануне акции протеста к работникам, выбравшим голодовку, прибыли на переговоры представители работодателя. Вскоре одна из девушек, принимавших участие в этой встрече, сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией, после чего указала работников, готовящихся к протестным действиям, в качестве лиц, контактировавших с ней. В результате предполагаемые организаторы голодовки были отправлены на "самоизоляцию".

В профсоюзном комитете предполагают, что коронавирус используется лишь как удобный предлог для предотвращения голодовки. Там обращают внимание на то, что представители руководства в течение дня встречались не только с готовящимися к протесту работниками, но и с административным персоналом ТГК-14. Большинство из них продолжают работать, несмотря на контакт с "зараженным коронавирусом человеком".

Напомним, коллектив ТГК-14 объявил о намерении начать голодовку на рабочих местах в знак несогласия с низкими зарплатами и плохими условиями труда. Предыдущее соглашение, достигнутое при посредничестве главы, по мнению работников, не выполняется.