Более 1000 свердловчан уже проголосовали за кандидатов в депутаты Госдумы и ЗакСО

Участковые избирательной комиссии объездили уже 14 муниципальных образований Свердловской области, чтобы дать возможность проголосовать каждому избирателю, в какой бы труднодоступной местности он ни проживал. Таким образом, уже больше 1 тыс. свердловчан проголосовали за своего кандидата в депутаты Госдумы и законодательное собрание Свердловской области, рассказал главе региона Евгению Куйвашеву председатель Избиркома Владимир Русинов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Русинов также доложил губернатору о ходе подготовки к голосованию на выборах во всем регионе. Так, до Единого дня голосования необходимо тщательно проверить все избирательные участки на наличие СИЗ, чтобы сделать процедуру голосования наиболее безопасной для граждан в период пандемии коронавируса и угрозы заражения гриппом.

"Свердловская область готова к выборам: буквально сегодня начинаем передавать избирательные бюллетени, завтра проходит тестирование видеонаблюдения. 17 сентября в 8.00 все избирательные комиссии и участки приступят к работе. Есть территории, где проживает один-два избирателя, но мы все равно идем к каждому", – сообщил Владимир Русинов.

По его словам, все участки в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, одноразовыми ручками и другим необходимым инвентарем. Уральцы также могут воспользоваться правом проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление до 14:00 19 сентября.

"Наша общая задача – сделать так, чтобы выборы в Свердловской области прошли не только конкурентно, легитимно, на высоком организационном уровне, но и были безопасными для всех участников" — подчеркнул Куйвашев.