Курирующий УрФО вице-премьер рассказал о "Новой промышленной политике" России

В рамках Тюменского нефтегазового форума обсудили "Новую промышленную политику": какой она должна стать, какие высокие технологии необходимо развивать для того, чтобы вписываться в глобальные тренды энергоперехода, оставаясь конкурентоспособными на мировых рынках. Эксперты назвали сумму инвестиций в российский ТЭК, а также наметили перспективы развития отрасли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В XII раз форум собирает на одной площадке лидеров нефтегазовой отрасли. Мы второй раз проводим форум в условиях пандемии, и даже в 2020-ом количество участников было вдвое больше, чем в 2019-ом. Тюменская область отвечает на запросы нефтегазовой отрасли. За последние три года на форуме рассмотрены 1,3 тыс. технологических проектов. Мы с ПАО "Газпром нефть" создали нефтегазовый кластер. 250 млрд руб. – именно такую прибыль получили предприятия кластера в ушедшем году. Сегодня к нему присоединилась компания "НОВАТЭК"", - сказал в приветственном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам присутствовавшего на заседании вице-премьера Юрия Борисова, ТЭК – одна из ведущих отраслей экономики, вектор её развития ещё долго предстоит формировать.

"Россия – один из лидеров отрасли. Требуется перевооружение. В нашей стране сумма инвестиций в ТЭК приближается к 4 трлн руб. в год. Есть серьёзные тенденции внедрения отечественных IT-разработок в отрасли. В мире тренд – переход к чистым источникам энергии, который продвигают те страны, которые не имеют энергоресурсов", - сказал Борисов.

В атомной энергетике Россия почти везде имеет свои наработки, в других отраслях ситуация может быть иной. Наша страна, понимая мировые тенденции, должна идти своим, а не навязанным западными партнёрами, путём.

"В 2020 г. мы в этом же зале обсуждали закон об обратном акцизе. В октябре прошлого года закон вышел, это подогрело инвестиционный климат заинтересованных сторон. Мы договорились, что есть смысл поговорить про ещё одну инициативу – введение обратного акциза на пропилены. Мы говорили об этом на тобольском совещании, которое провёл президент Владимир Путин", - сказал Борисов.

Почти весь сделанный в России пропилен – внутренний ресурс для нефтехимии. Государство должно помочь занять рынок российским компаниям, обратный акциз на пропилены мог бы этому поспособствовать. Стратегически верно "смещать работу нефтеперерабатывающих заводов в сторону нефтехимии", - полагает Борисов.

"Ориентация НПЗ на нефтехимию – мировой тренд, и нет почти в мире подобных заводов без нефтехимических интеграций. Россия не должна шагать по тому сценарию, который диктуют нам те, у кого нет таких ресурсов, как у нас. Должен быть свой путь", - сказал Борисов.