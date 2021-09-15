15 Сентября 2021
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SSJ-100 Якутия (2019) | Фото:пресс-служба авиакомпании Якутия

Гендиректор авиакомпании "Якутия" уходит в отставку после проверки Ространснадзора

Генеральный директор авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов покидает свой пост после проверки Ространснадзором деятельности перевозчика, передает РИА Новости. Горбунов возглавил компанию в 2018 году, до этого он работал на аналогичной должности в Nordavia, также возглавлял второй в России лоукостер "Авианова".  

Накануне стало известно, что руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин потребовал вмешательства главы Якутии в ситуацию, а руководство авиакомпании обвинил в неспособности надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности по обеспечению безопасности и регулярности полетов.

Проверка авиакомпании проводилась по поручению Минтранса России.

По данным Ространснадзора, в 2019-2020 гг. с самолетами "Якутии" произошло более 30 авиационных событий, с начала года – 16 авиаинцидентов.

"Ространснадзором в ходе проверки, проведенной в августе 2021 года, вскрыты массовые случаи сокрытия руководством авиаперевозчика авиационных событий, подлежащих расследованию в Росавиации. С начала этого года сокрыто свыше 55 событий, подпадающих под критерии авиационных инцидентов, что соответственно не позволило предпринимать адекватные корректирующие меры по недопущению возникновения угроз безопасности полетов. Скрывались случаи невыпуска шасси, превышения максимально допустимых оборотов двигателей, резкого падения давления в гидросистеме и т.д.", - цитирует ресурс News.Ykt.ru письмо Басаргина.

Также выявлено более 25 случаев, когда экипажи воздушных судов подвергали неоправданному риску своих пассажиров, принимая «авантюрные» решения по совершению посадки при нестабилизированном заходе, без ухода на второй круг.

Кроме этого, не менее 70 раз до эксплуатации допускались воздушные суда, не прошедшие надлежащее техническое обслуживание. При этом в 36 случаях при наличии у руководства авиакомпании информации об отказах авиатехники на протяжении длительного времени не принимались должные меры по устранению неисправностей.

Как подчеркнул Басаргин, ситуация усугубляется на фоне непрохождения 95% инженерно-технического персонала авиакомпании обязательного периодического обучения, что соответственно приводит к утрате компетенций.

Систематически допускаются нарушения процедур и технологий проведения технического обслуживания самолетов.

 

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Теги: владимир горбунов, якутия, ространснадзор, нарушения



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