15 Сентября 2021
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Общество В России
(2005) |

Роскомнадзор потребовал у "Билайна" информацию о масштабной утечке данных

Роскомнадзор потребовал у "ВымпелКома" предоставить детальную информацию об утечке данных клиентов интернета "Билайна".

В ведомстве сообщили о возможном штрафе в размере 100 тыс. руб. в случае, если вина компании в утечке будет доказана.

Роскомнадзор напомнил, что пострадавшие от компрометации персональных данных могут потребовать компенсацию.

В начале сентября об утечке данных миллионов абонентов сотового оператора сообщил в Twitter эксперт по информационной безопасности Security Discovery Боб Дьяченко. По его словам, в Сети оказалось 4,1 терабайта информации о клиентах компании.

Накануне об утечке данных абонентов домашнего интернета "Билайна" сообщил Telegram-канал "Утечки информации". Отмечается, что «по косвенным признакам» можно предположить компрометацию 1,5–2 млн записей.

"Билайн" намерен провести внутреннюю проверку, компания также не исключила дальнейшего обращения в полицию.

В 2019 году сообщалось о крупной утечке данных клиентов "Билайна". В интернете в открытом доступе была опубликована база из 8,7 млн записей с ФИО, адресом, мобильными и домашними телефонами абонентов компании. В Сеть попала информация о клиентах со всей России.

Речь шла о тех, кто подключил домашний интернет через "Билайн". В компании тогда заявили, что утечка была зафиксирована два года назад, а все виновные уже понесли наказание.

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Теги: роскомнадзор, билайн, утечка данных клиентов



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