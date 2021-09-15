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Общество Свердловская область
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

Около 200 жилых домов в Екатеринбурге подключили к отоплению за первые сутки

В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, за первые сутки тепло было подано более чем на 250 зданий. По данным мэрии, батареи уже нагрелись в 180 жилых домах и 66 социальных объектах.

Как ранее заявлял заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, подключить к теплу 100% домов горожан планируется до конца сентября. В случае возникновения вопросов, связанных с запуском отопления, жителям нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Кроме этого, можно позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефону 005.

Напомним, что отопление в столице Урала будет включено в два этапа. Первый из них стартовал 14 сентября.

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Теги: отопление, подключение, дома, Екатеринбург



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