15 Сентября 2021
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Политика В России
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Ушедший на самоизоляцию Путин чувствует себя прекрасно, - Кремль

Президент России Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя прекрасно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, у президента высокий титр антител к коронавирусу. Песков добавил, что эффективность российского препарата от коронавируса "Спутник V" уже доказана, она весьма высокая, а эффективность Путина "еще выше".

Отвечая на вопрос, нет ли решения по ревакцинации Путина, Песков отметил, что ему неизвестно об этом, передает РИА Новости.

После ухода на изоляцию Путин не подключался к программе социального мониторинга, сообщил также представитель Кремля. Он пояснил, что режим работы главы государства, а также режим обеспечения безопасности президента не предусматривает участия в соответствующих программах.

Кроме того, Путин не пользуется гаджетом, необходимым для программы соцмониторинга.

Ранее Путин прокомментировал свое решение уйти на самоизоляцию. Как стало известно, в окружении президента несколько человек заболели коронавирусом, Путин является контактным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что это не повлияет непосредственно на работу президента, не будет очных мероприятий, но встречи проводиться будут – в режиме видеоконференции.

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Теги: владимир путин, самоизоляция, коронавирус, дмитрий песков



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