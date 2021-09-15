Россия собирается привлечь иностранных ИТ-специалистов

Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. В частности, планируется упростить получение вида на жительство для иностранных ИТ-специалистов и дать им ряд льгот.

Предусматриваются льготная ипотека, льготное кредитование и иные меры поддержки иностранных ИТ-специалистов. Долю занятых в сфере ИТ планируется увеличивать.

Также в России хотят ввести систему "цифрового резидентства" для иностранных компаний и физлиц без необходимости физического присутствия.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, потребность в ИТ-кадрах в России составляет до одного миллиона специалистов. По данным сервиса "Работа.ру", зарплата ИТ-специалистов в России с начала лета 2021 года выросла на 20%.