"Бумер" Рогозин выругался в Facebook: "Не надо этих *****ных фбшных рисунков мне в ленту"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин взбунтовался против культурного кода интернета. В комментариях к одному из своих постов в Facebook он попросил не присылать ему в комментариях смайлики.

"Друзья, большая просьба: не ставьте мне мулаковатые мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих *****ных (ужасных) фбшных рисунков мне в ленту. Будете ими злоупотреблять, с резью на сердце буду с вами прощаться. Роскосмос - очень консервативная, реакционная и петроградская отрасль. Любит передовые технологии, но не любит нафталинновых "друзей". С надеждой на понимание. Привет с Байконура, где еще не остыл стартовый стол", - написал Рогозин.

Когда один из подписчиков попытался возразить, мол, это не вчера сложившиеся правила общения в соцсетях, глава Роскосмоса отрубил: "Нет таких правил общения, чтобы ставить мне малахольные рожицы в ответ на серьезные сообщения".