15 Сентября 2021
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Аэропорт &quot;Большое Савино&quot; в Перми (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Пермский край просубсидирует пять авиарейсов – в Омск, Астрахань, Мурманск, Махачкалу и Челябинск

Пермский край просубсидирует пять авиарейсов – в Омск, Астрахань, Мурманск, Махачкалу и Челябинск, которые будет осуществлять авиакомпания Red Wings бортами ВС: Superjet. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Перевозки будут осуществляться на условиях софинансирования из бюджета Пермского края. На эти цели выделено 56 млн руб, предусмотренных на субсидирование авиасообщения по маршруту Пермь - Прага. Полеты по этому направлению не были запущены из-за пандемии.

Часть денег - из федерального бюджета. В минувшие выходные от Росавиации было получено подтверждение субсидирования этих рейсов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил превратить Пермь в авиахаб.

"Это создаст дополнительные удобства и комфорт нашим жителям, которые смогут не через Москву или Санкт-Петербург, а напрямую летать в как можно бо́льшее число точек страны и мира. У нас с компанией большие планы, в том числе в части возможного бюджетного субсидирования перевозок – это позволило бы сохранять рейсы в периоды, когда их рентабельность снижается", - прокомментировал губернатор.

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Теги: субсидирование, рейсы, перевозки



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