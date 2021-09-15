На Урале мужчина отправится в колонию за убийство своей знакомой топором ради 300 тысяч рублей

Свердловский областной суд признал местного жителя Владимира Ерофеева виновным в убийстве своей знакомой с целью наживы и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, подсудимый только частично признал свою вину в совершенном преступлении.

В СКР заявили, что свердловчанина 1986 г.р. обвиняли сразу по двум статьям, среди которых: п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем) и п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Трагедия произошла в августе прошлого года. Подсудимый, имея крупный долг перед микрофинансовыми организациями, узнал, что его знакомая 1989 г.р. взяла кредит на машину в размере нескольких сотен тысяч рублей, которые хранились на ее банковской карте. Тогда мужчина приобрел в одном из сетевых магазинов топор и отправился к своей знакомой в Красноуфимск.

Первая попытка провалилась, так как вместе с будущей жертвой в квартире находился ее брат, с которым девушка и познакомила подсудимого. Тогда последнему пришлось уйти, однако после, дождавшись ухода родственника, он снова пришел к знакомой и убил девушку. После этого он похитил банковскую карту потерпевшей, ноутбук и сотовый телефон. В качестве маскировки подсудимый надел одежду знакомой и в ней снял деньги с карты. Задержать мужчину удалось вскоре после совершенного преступления. На допросе он признался, что влез в долги, о чем стеснялся рассказать своим родным.



"Иногда, размышляя о том, как в современной действительности вообще возможно то или иное криминальное событие, диву даёшься, на что люди могут пойти ради наживы. Эта история именно про это. Подозреваемый хорошо знал свою жертву, в материалах сыщиков имеются их совместные фотографии. Тем не менее, задержанный "головорез" отправился жестоко убивать, специально купив для этого в магазине топор. Девушка сама открыла дверь своей квартиры, зная, кто на пороге, но как только она встала спиной к гостю, получила удары по голове тяжёлым колюще-рубящим предметом, а потом злоумышленник ее еще и хладнокровно добил, увидев, что она подает признаки жизни. Добычей подозреваемого стали наиболее ценные вещи потерпевшей. Гражданин, у которого в этой жизни ничего святого нет, чтобы снять деньги с похищенной у жертвы банковской карты, переодевался в одежду потерпевшей (плащ и шапку), чтобы сыщики думали, что она сама снимала деньги. Сотрудники полиции из подразделений уголовного розыска городов Красноуфимска, Полевского и ГУ МВД области распутали его загадочный клубок и задержали, хотя изначально он утверждал оперуполномоченным, что якобы не знает, о чём идёт речь. Часть из похищенных денег он потратил на погашение накопившихся долгов", - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.