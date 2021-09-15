Фальков: Молодым ученым нужен особый статус

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил "Парламентской газете", что уже осенью новой Госдумой может быть начато рассмотрение законопроекта ведомства о молодых ученых.

По его словам, все единодушны в том, что молодым ученым нужен особый статус. Это гарантия жилья и стабильная зарплата, а также атмосфера творчества, свободы исследований. До 2024 года финансирование фундаментальной науки будет увеличиваться. Правда, что будет потом, неизвестно.

Интересно, что в российском законодательстве отсутствует правовой статус ученого.

Законопроект об особом статусе начинающих исследователей планируют внести в осеннюю сессию. Молодым ученым будет считаться профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью гражданин в возраст до 35 лет.