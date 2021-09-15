Михаил Ефремов больше не способен приносить пользу обществу, — прокуратура

Второй кассационный суд Москвы не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову.

Защита Ефремова просила суд скостить срок заключения из-за слабого здоровья артиста, также адвокаты добивались перевода из колонии общего режима в колонию-поселение. Прокуратура же заявила, что Ефремов больше не способен приносить пользу обществу.

По словам защиты артиста, у него есть проблемы с легкими, был отек Квинке, а из-за постоянного пришивания молний на куртках на производстве ИК-2 еще и ухудшилось зрение.

Baza приводит слова Ефремова, сказанные на суде: "2019 году я долго болел: у меня умерла мама, у меня умерла и театральная мама, Галина Волчек. Я всего этого не выдержал и стал пить. 8 июня произошла трагедия по моей вине и эта трагедия раздавила меня. В этот момент появился "черт из табакерки" в виде адвоката Пашаева и началось адвокатское шоу. Я не смог остановить своего защитника в оскорблении потерпевших. Дальше был суд, я получил, что получил. Наверное, это послано мне за роскошную жизнь, когда думаешь, что все дозволено. Образ погибшего Захарова меня не покидает ни на минуту. Я молюсь за его упокоение. У нас в колонии очень хорошие врачи, но с моим здоровьем такой срок будет отсидеть сложно. Это трагедия – только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания".

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет. После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.