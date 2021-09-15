Орлов: В осень мы заезжаем на позитиве, через два года Екатеринбург просто не узнаем

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в среду провел традиционный еженедельный объезд. Как рассказал глава уральской столицы в своем Instagram, город "меняется на глазах".

В частности, Орлов проинспектировал качество подъездных путей к Шарташскому лесопарку и пообщался с отдыхающими там людьми.

"Они поддержали идею ограничения въезда автомобилей к Шарташу. Есть люди, которые хотят подъехать на машине прямо к водной глади. Это нужно пресекать. В нашем приоритете - пешеходы, спортсмены, гуляющие с детьми семьи. Будем продолжать двигаться именно в этом направлении", - заверил мэр и пообещал, что "через два года Екатеринбург мы просто не узнаем".

Также сегодня глава города побывал на Эльмаше, где к Универсиаде начинается реконструкция комплекса "Калининец". По его словам, в 2023 году это будет единственный в регионе легкоатлетический стадион международного уровня с трибунами на 10 тысяч зрителей, который останется городу и его жителям в качестве наследия.

В завершение объезда Алексей Орлов оценил завершение ремонта улиц Коминтерна и Гагарина.

"В этом году у нас было много проблемных "дорожных точек", о которых вы писали в комментариях. Мы вместе потерпели, но почти все выполнили в срок или даже раньше. Дальше будет легче. В осень мы заезжаем на позитиве по новым отремонтированным дорогам и мостам", - заключил мэр.