"Взашей гнать таких подрядчиков надо". В южноуральском городе срывают сроки строительства котельной

В Юрюзани подрядчик срывает сроки сдачи котельной и ставит под угрозу начало отопительного сезона в муниципалитете.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, новая котельная и сети строятся в муниципалитете за счет средств областного бюджета. Алексей Текслер уже взял ситуацию под личный контроль

"Ситуацию с подрядчиком не только на уровень районной прокуратуры, поднимайте на уровень выше. Это никуда не годится! Чтобы этот подрядчик больше не просто на территории не работал, взашей гнать таких подрядчиков надо. Личный контроль и ежедневный доклад мне по этому поводу", - отметил он.